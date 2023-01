Carburanti: via libera Cdm a decreto su trasparenza prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, si legge nel decreto, è previsto l’obbligo giornaliero per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Come specificato da palazzo Chigi, il ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale e tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. (Rin)