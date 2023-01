Terremoto: ok Cdm a decreto per interventi urgenti ricostruzione centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato oggi un decreto legge che prevede interventi urgenti in materia di Protezione civile e di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Il testo - viene chiarito da palazzo Chigi - introduce misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l’efficacia dell’attività di ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, anche attraverso l’estensione alla ricostruzione post-sisma de L’Aquila di talune misure di semplificazione già previste in materia di appalti per l’attuazione dei progetti Pnrr. (Rin)