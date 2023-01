Migranti: Biden, con Canada e Messico impegnati a trovare approccio per tutelare diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emisfero occidentale sta affrontando un rafforzamento senza precedenti dei flussi migratori, e all’ultimo summit che si è tenuto a Washington è stato proposto un approccio regionale a questa sfida. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un punto stampa a Città del Messico con l’omologo messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, e con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a margine del summit del leader del Nord America. “Le comunità messicane e statunitensi in prossimità del confine sono in difficoltà a causa di questa situazione, e le autorità dei nostri tre Paesi stanno lavorando per trovare un approccio che consenta il rispetto delle nostre leggi e allo stesso tempo tuteli i diritti umani dei migranti”, ha detto, sottolineando anche l’impegno di Washington, Ottawa e Città del Messico per il contrasto al traffico di esseri umani. (Was)