Lazio: nomine giunta per motivi di urgenza e necessità portare a termine lavoro svolto

- Le nomine deliberate oggi dalla Giunta regionale a Direttore della Direzione Regionale Soccorso Pubblico Nue e a Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica "sono motivate prima di tutto dalla necessità di ricoprire due incarichi in scadenza di contratto. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. "Si tratta di ruoli fondamentali, nel primo caso per garantire la gestione di tutti i numeri di emergenza a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e di chiunque si trovi nel Lazio. Nel secondo caso la nomina è stata decisa per poter rispettare tutte le prossime scadenze relative al Pnrr e per ottemperare al rispetto dei termini utili e inderogabili per ottenere i fondi europei, indispensabili per il rilancio dell'economia del territorio. Non si tratta di nomine deliberate per 'sgarbo istituzionale', bensì la decisione della Giunta è stata assunta per non lasciare scoperte due Direzioni Regionali fondamentali per portare a termine il lavoro finora svolto dalla Regione Lazio. A dimostrazione di quanto appena affermato, si specifica anche che gli ulteriori tre contratti dei direttori in scadenza non sono stati prorogati non avendo lo stesso carattere di urgenza e al fine di consentire alla prossima giunta di individuare i nuovi dirigenti", conclude.(Com)