Ucraina: Zelensky, servono nuovi armamenti moderni dai nostri partner

- I costanti attacchi russi in Ucraina possono essere contrastati solo con un nuovo livello di armamenti militari moderni. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio serale. “Oggi si è svolta una nuova fase della nostra maratona diplomatica. Ho parlato con i leader di alcuni Stati europei a proposito della situazione sul campo”, ha dichiarato Zelensky. Le azioni militari russe “possono essere contrastate soltanto con un nuovo livello di armamenti militari moderni che l’Ucraina può ricevere dai suoi partner”. “Ringrazio tutti i leader che ci stanno aiutando, ora è il momento per soluzioni nuove e potenti”, ha continuato. “Il mondo libero ha ciò che serve per fermare l’aggressione russa e infliggere una sconfitta storica a uno Stato terroristico. E’ importante per la democrazia globale, per tutti coloro che riconoscono un valore alla libertà”, ha affermato il capo dello Stato ucraino. (Kiu)