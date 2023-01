Governo: ok Cdm ad Alesse all’Agenzia delle Dogane, confermati Ruffini e dal Verme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte del Consiglio dei ministri alle nomine per quel che riguarda le agenzie fiscali. Su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti - si legge nella nota di palazzo Chigi - il Cdm ha deliberato l’avvio delle procedure per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al consigliere Roberto Alesse e per il rinnovo degli incarichi di direttore dell’Agenzia delle entrate all’avvocato Ernesto Maria Ruffini e di direttore dell’Agenzia del demanio alla dottoressa Alessandra dal Verme. Accanto a questo, il Cdm ha deliberato anche, su proposta del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, la nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari quale direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani; esu proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di corpo d’armata dei generali di divisione dell’Esercito Giovanni Maria Iannucci, Franco Federici e Mauro D’Ubaldi. (Rin)