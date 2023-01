Carburanti: Cdm, rafforzate sanzioni, per distributori sospensione fino a 90 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Fra le misure previste dal decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti, varato oggi dal Consiglio dei ministri, c'è anche il rafforzamento delle sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi dei carburanti. Nel dettaglio, in caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni. Inoltre si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Inoltre, viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti. Nel decreto viene infine specificato che nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. (Rin)