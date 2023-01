Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm ha poi deliberato di non impugnare: la legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 24/11/2022, recante "Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario"; la legge della Regione Lombardia n. 22 del 24/11/2022, recante "Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)"; la legge della Regione Toscana n. 41 del 28/11/2022, recante "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Terza variazione. Modifiche alla l.r. 25/2022"; la legge della Regione Basilicata n. 31 del 29/11/2022, recante "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Ardsu"; la legge della Regione Basilicata n. 32 del 29/11/2022, recante "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per il lavoro e l'apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B.)”; la legge della Regione Basilicata n. 33 del 29/11/2022, recante "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024 dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (Egrib)"; la legge della Regione Basilicata n. 34 del 29/11/2022, recante "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata - Egrib"; la legge della Regione Campania n. 16 del 29/11/2022, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni della legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 30 settembre 2022, n. 115. Importo complessivo di euro 131.265,95". Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 20.18. (Com)