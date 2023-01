Usa: Biden, con Messico e Canada visione condivisa per un futuro prospero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continente nordamericano è la regione più competitiva e resiliente al mondo sul piano economico, e i solidi legami tra Stati Uniti, Messico e Canada contribuiscono non solo alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma generano una crescita incredibile. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un punto stampa a Città del Messico con l’omologo messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, e con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a margine del summit del leader del Nord America. “I nostri Paesi sono partner nel vero senso della parola, grazie ad un legame che si basa sul rispetto reciproco, su valori condivisi e su una visione comune per il futuro, tesa a creare un avvenire prospero per tutti i nostri cittadini”, ha detto, aggiungendo che i provvedimenti dell’amministrazione Biden per lo sviluppo delle infrastrutture, dell’innovazione e della forza lavoro negli Stati Uniti porteranno benefici tangibili a tutto il continente. “Siamo impegnati a rafforzare la nostra collaborazione nel quadro delle principali sfide regionali e globali, perché nessuno, al giorno d’oggi, può risolvere da solo problemi che vanno oltre i confini nazionali”, ha concluso. (Was)