Messico-Usa: Lopez Obrador ringrazia Biden, primo presidente a non costruire neanche un metro di muro

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha ringraziato l'omologo statunitense, Joe Biden, per essere "il primo presidente degli Usa in tanti anni, a non aver costruito neanche un metro di muro, alla frontiera". Una cosa di cui "lo ringraziamo, anche se, probabilmente, non piace ai conservatori del suo paese", ha detto Lopez Obrador nel punto stampa tenuto a Città del Messico, a conclusione del X Vertice dei Paesi dell'America del nord, al fianco dello stesso Biden e del primo ministro del Canada, Justin Trudeau. "Al presidente Biden va il mio ringraziamento sincero per aver mantenuto con il Messico una relazione di cooperazione, di vera amicizia, di rispetto ai nostri concittadini che vivono e lavorano con onore negli Usa", ha aggiunto. (Mec)