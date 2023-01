Usa: Biden su ritrovamento documenti classificati, non sono a conoscenza del loro contenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è a conoscenza del contenuto dei documenti classificati che i suoi avvocati hanno ritrovato all’interno di un vecchio ufficio utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente sotto Barack Obama. “Sono rimasto sorpreso dalla notizia, e non sono a conoscenza del contenuto di questi documenti, dal momento che i miei avvocati hanno suggerito di non chiedere informazioni di questo tipo: stiamo collaborando attivamente a tutte le verifiche, e mi auguro che presto sarà possibile fornire ulteriori dettagli”, ha detto, ricordando che, una volta scoperti i documenti, lo staff della Casa Bianca li ha immediatamente consegnati agli Archivi nazionali. I documenti sono stati ritrovati lo scorso novembre in un vecchio ufficio nella sede del think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, che fa riferimento proprio a Biden. (Was)