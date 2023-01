Usa: da Camera via libera a sottocommissione su strumentalizzazione delle agenzie federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la creazione di una sottocommissione sulla strumentalizzazione delle agenzie del governo federale, dopo che in passato gli esponenti del Partito repubblicano hanno più volte accusato l’amministrazione Biden di avere sfruttato le agenzie federali per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale per “silenziare e punire” i conservatori statunitensi a tutti i livelli. La proposta è passata con 221 voti favorevoli e 211 contrari, e ha incontrato l’opposizione di tutti i democratici nella camera bassa del Congresso Usa. La sottocommissione sarà presieduta dal deputato repubblicano Jim Jordan, vicino all’ex presidente Donald Trump. “Il nostro obiettivo non è attaccare i democratici o i funzionari pubblici che hanno indagato sul comportamento dell’ex presidente Trump: vogliamo semplicemente porre fine a queste dinamiche”, ha detto in un intervento in aula, aggiungendo di voler “solo proteggere il Primo Emendamento”. La sottocommissione potrà esaminare qualsiasi questione relativa al rispetto delle libertà civili, oltre ad indagare sulle agenzie del governo federale e sulle modalità con cui hanno raccolto e utilizzato informazioni sui cittadini Usa. (Was)