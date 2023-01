Bolivia: Banca mondiale prevede rallentamento crescita al 3,1 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i Paesi dell'America centrale, la Bm prevede una crescita del 4,4 per cento per il 2022, con un calo fino al 3,2 per cento per l'anno in corso, e la risalita fino al 3,5 per cento nel 2024. Una regione sulla quale pesa in maniera più pronunciata la debole crescita degli Stati Uniti nel breve periodo, con un calo delle rimesse, e degli investimenti esteri diretti. L'inflazione, che ha raggiunto livelli record nel 2022, dovrebbe rallentare nell'anno in corso, seguendo il calo del costo delle materie prime. Il ritmo contenuto di crescita allunga peraltro i tempi per la riduzione degli indici di povertà in Paesi come Honduras e Nicaragua. Le economie dei Paesi nella zona dei Caraibi dovrebbero chiudere il 2022 con una crescita complessiva del 5,3 per cento nel 2023, e spingersi fino al 5,7 per cento nell'anno successivo. (Brb)