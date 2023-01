Protezione Civile: Mantovano, in bilancio previsione fondi aggiuntivi per 253 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aumento, ha chiarito il sottosegretario, anche “gli stanziamenti per le politiche dello sport con oltre 110 milioni; per le aree dismesse e per beni dismessi con un incremento di circa 75 milioni; gli investimenti di settore in favore degli Enti territoriali con più di 25 milioni; e le politiche per le pari opportunità con circa 10 milioni”. Salgono anche - ha aggiunto il sottosegretario - le spese “per il personale, così come avvenuto anche nel 2022, per rafforzare la capacità amministrativa in relazione alla strategicità assegnata alla Presidenza del Consiglio in tema di coordinamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infine, la spesa relativa agli Uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche è in linea a quella di precedenti governi nei quali erano presenti due vicepresidenti del Consiglio". (Rin)