Usa: Trump Organization, ex Cfo condannato a cinque mesi di prigione per frode fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, è stato condannato a cinque mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole in agosto di 15 capi di imputazione per frode fiscale. La sentenza arriva dopo che la Corte suprema dello Stato di New York ha riconosciuto due entità legate al conglomerato dell’ex presidente degli Stati Uniti colpevoli di frode e altri reati fiscali, dopo i bonus e i “regali di lusso” concessi ad alcuni associati senza riportare le operazioni al fisco. In precedenza, le autorità giudiziarie hanno promesso a Weisselberg, che inizialmente rischiava fino a 15 anni di prigione, una sentenza ridotta, se avesse accettato di testimoniare nel caso. Durante la sua deposizione, l’ex direttore finanziario della Trump Organization ha ribadito che l’ex presidente Usa non è mai stato coinvolto nella frode, e che le sue azioni hanno “messo in imbarazzo me stesso e anche la famiglia Trump, per la quale ho lavorato oltre 50 anni”. Weisselberg ha ammesso di avere evitato di dichiarare al fisco più di 1,7 milioni di dollari di bonus percepiti tra il 2005 e il 2017. L’ex Cfo dovrebbe scontare la sua pena nella prigione di Rikers Island, dove potrebbe rimanere solo cento giorni se gli dovesse essere riconosciuta la buona condotta. (Was)