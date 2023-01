© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla fiaccolata per la legalità a Tor Bella Monaca.Roma, viale Santa Rita da Cascia 50 (ore 18)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi con la Presidente del Municipio II Francesca Del Bello visitano il cantiere dei lavori di potatura su via Nomentana.Roma, piazzale di Porta Pia (ore 11:30)- L'assessora alle Politiche della sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli partecipa alla fiaccolata per la legalità a Tor Bella Monaca.Roma, viale Santa Rita da Cascia 50 (ore 18) (segue) (Rer)