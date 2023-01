Romania: tribunale a Bucarest conferma custodia per Andrew Tate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricorso di Andrew Tate contro la proroga del suo arresto da 24 ore a 30 giorni in Romania è stato respinto. Lo ha reso noto una portavoce della Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo di Bucarest (Diicot). Tate, 36enne con cittadinanza statunitense e britannica, è stato arrestato in Romania il 29 dicembre con l'accusa di traffico di esseri umani, stupro e associazione a delinquere. Oltre a lui sono stati arrestati il fratello Tristan e due donne di nazionalità romena. Tate è un ex kickboxer professionista con un ampio seguito sui social network e noto per esprimere opinioni consapevolmente misogine. (Rob)