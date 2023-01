Electrolux: Fim-Cisl, raggiunto accordo su piano riorganizzazione, uscite solo volontarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato siglato questo pomeriggio a Solaro, in provincia di Milano, l’accordo con il gruppo Electrolux sulle 222 uscite subordinate al criterio della non opposizione, solo volontari, evitato così un possibile intervento diretto della multinazionale, scongiurando ogni rischio di licenziamento dal piano di riorganizzazione e di riduzione annunciato dalla multinazionale. Lo annuncia il segretario nazionale della Fim-Cisl, Massimiliano Nobis, che chiarisce come le uscite siano suddivise per stabilimento e per qualifica: gli operai sono nel complesso 121 e gli impiegati 101. A Porcia e Pordenone sono previste 36 uscite in produzione e 40 di staff, a Forlì 77 di produzione e 19 di staff, a Solaro 10 di staff, a Susegana 25 di staff, a Cerreto d’Esi 8 di produzione e 5 di staff e ad Assago 2 di staff. Gli incentivi - viene chiarito dal sindacato - sono fissati in 3 mila euro per chi ha maturato i requisiti per la pensione, 12 mila per chi maturerà i requisiti della pensione entro un anno di Naspi, 25 mila per chi aggancia la pensione entro due anni di Naspi e 72 mila per chi non matura in 2 anni di Naspi i requisiti pensionistici. (segue) (Com)