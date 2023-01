Grecia: l'ex re Costantino II è morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex re di Grecia Costantino II è morto oggi all’età di 82 anni. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa greca “Ana-Mpa”. L’ex sovrano era stato ricoverato nei giorni scorsi in un ospedale privato ad Atene dopo aver sofferto problemi di salute nelle ultime settimane. Secondo quanto ha riferito la stampa greca, aveva sofferto un infarto ed era stato posto in terapia intensiva. Costantino II nacque il 2 giugno 1940. L'anno successivo la sua famiglia fuggì a Creta e poi in Egitto. Durante la Seconda guerra mondiale visse anche a Città del Capo, in Sudafrica, per poi tornare in Grecia nel 1946. Il padre Paolo diventò re il primo aprile del 1947, dopo la morte del predecessore Giorgio II. Costantino II fu proclamato sovrano il 6 marzo 1964, all’età di 24 anni, succedendo a Paolo, morto nello stesso giorno. Il nuovo re lasciò nuovamente la Grecia nel dicembre 1967. Il 21 aprile dello stesso anno si era infatti instaurata la cosiddetta dittatura dei colonnelli e un tentativo di porvi fine non ebbe successo. Pur restando formalmente capo di Stato, Costantino II fu infine rimosso nel 1973, con l’abolizione della monarchia ad opera del regime. Nello stesso anno un referendum ratificò la decisione. Un’altra consultazione si svolse nel 1974, dopo la fine della dittatura dei colonnelli, ma ebbe lo stesso esito. (Gra)