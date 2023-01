Usa: Wells Fargo si prepara ad abbandonare il mercato dei mutui sulle abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statunitense Wells Fargo si sta preparando ad abbandonare il mercato dei mutui ipotecari sulle abitazioni, a causa delle crescenti pressioni regolamentari e dell’impatto negativo derivante dai rialzi dei tassi di interesse approvati dalla Federal Reserve per contenere l’inflazione. Il capo della divisione per il credito al consumo della società, Kleber Santos, ha riferito all’emittente “Cnbc” che la multinazionale continuerà ad offrire mutui ipotecari solo ai clienti già esistenti nel segmento bancario e del wealth management. “Stiamo lavorando per ripristinare la fiducia dei consumatori, e abbiamo stabilito che il nostro business per i mutui ipotecari sulle abitazioni ha una dimensione troppo significativa”, ha affermato. (Was)