Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (3)

22 luglio 2021

- Accanto a questi provvedimenti, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, viste le designazioni ricevute dall'Avvocatura dello Stato, dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ha approvato la ricostituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e la nomina dei seguenti membri, per un triennio a decorrere dal 4 gennaio 2023: Ignazio Francesco Caramazza (Avvocato generale dello Stato emerito); Carlo Saltelli (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato); Enrico Torri (Presidente di Sezione della Corte dei conti). La composizione della Commissione sarà integrata con successivo decreto non appena perverranno le ulteriori designazioni. Il Consiglio dei ministri ha poi deliberato: su proposta del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, la nomina della dott.ssa Federica Celestini Campanari quale Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani; su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di corpo d'armata dei generali di divisione dell'Esercito Giovanni Maria Iannucci, Franco Federici e Mauro D'Ubaldi; su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'avvio delle procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al consigliere Roberto Alesse e per il rinnovo degli incarichi di Direttore dell'Agenzia delle entrate all'avvocato Ernesto Maria Ruffini e di Direttore dell'Agenzia del demanio alla dottoressa Alessandra dal Verme. (segue) (Com)