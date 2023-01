Brasile: assalto a Brasilia, 240 persone arrestate e 600 rilasciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio permanente dell’Organizzazione degli sati americani (Osa) tiene domani una riunione straordinaria per discutere degli “atti antidemocratici contro le istituzioni del Brasile avvenuti domenica 8 gennaio”. Lo riferisce l’Osa in un comunicato. A sollecitare una convocazione "urgente" del consiglio permanente dell'Osa erano stati i presidenti di Colombia e Cile, Gustavo Petro e Gabriel Boric, durante una riunione tenuta ieri. "È in pericolo il patto democratico delle Americhe, perché non è esclusivamente un problema dell'America del sud. Quello che è successo a Brasilia è successo anche a Washington", ha detto Petro commentando l'attacco alle sedi delle principali istituzioni del Brasile sferrato domenica. "Un colpo di stato delle estreme destre contro la democrazia", ha aggiunto Petro, mentre Boric ha ribadito "il fermo rifiuto a qualsiasi tentativo di destabilizzare il presidente legittimo del Brasile". (Brb)