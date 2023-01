Bolivia: Banca mondiale prevede rallentamento crescita al 3,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Bolivia registrerà un rallentamento al 3,1 per cento nel 2023, dopo una crescita del 3,3 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso del 2,7 per cento nel 2024. È quanto emerge dal Rapporto sulle prospettive economiche globali presentato oggi dalla Banca mondiale (Bm). La regione dell'America latina e Caraibi ha chiuso il 2022 con una crescita annua dell'economia pari al 3,6 per cento, ma rallenterà fino all'1,3 per cento a fine anno, per poi risalire al 2,4 per cento nel 2024. Il rapporto della Bm aumenta di 1,1 punti percentuali il pronostico per il 2022 che la Bm aveva elaborato a giugno scorso, spinto dalla "robusta espansione" registrata nella prima metà dell'anno grazie all'aumento dei consumi e la ripresa dell'occupazione. (segue) (Brb)