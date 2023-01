Brasile: Banca mondiale prevede forte rallentamento crescita allo 0,8 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell'America latina e Caraibi ha chiuso il 2022 con una crescita annua dell'economia pari al 3,6 per cento, ma rallenterà fino all'1,3 per cento a fine anno, per poi risalire al 2,4 per cento nel 2024. Il rapporto della Bm aumenta di 1,1 punti percentuali il pronostico per il 2022 che la Bm aveva elaborato a giugno scorso, spinto dalla "robusta espansione" registrata nella prima metà dell'anno grazie all'aumento dei consumi e alla ripresa dell'occupazione. Il rallentamento per l'anno in corso, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto alla stima di giugno, risente dei freni al consumo imposti dalla autorità monetarie per governare l'inflazione così come dell'indebolimento del ritmo di crescita dell'economia globale. La Bm lancia peraltro un allarme sull'inflazione che nel 2023 "potrebbe essere più persistente del previsto". Una tendenza che può costringere le autorità monetarie regionali a continuare le manovre di controllo dei prezzi con aumenti del tasso di interesse a tutto danno di consumi e crescita, almeno "nel breve periodo". (segue) (Was)