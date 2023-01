Sanità: Fd'I, proroga "payback" al 30 aprile nostra vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga del "payback" sanitario fino al 30 aprile prossimo, approvata dal Consiglio dei ministri "è la dimostrazione che Fratelli d'Italia non dimentica le aziende in difficoltà". Lo dichiara l'onorevole Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze alla Camera. Sei mesi di proroga che "serviranno a studiare interventi strutturali e mettere fine a un contenzioso che il Partito democratico ha partorito e che oggi sta creando una scompenso a un settore che invece ha bisogno di risorse e ampia collaborazione tra i diversi attori in campo del Sistema sanitario nazionale. Grazie all'esecutivo Meloni un altro tassello è stato posto per costruire un Paese più giusto e migliore", conclude il parlamentare. (Rin)