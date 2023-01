Ucraina-Canada: Zelensky a Trudeau, sistemi d’arma Nasams saranno scudo per città e residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi d’arma Nasams che il Canada ha fornito all’Ucraina saranno un valido scudo per le città del Paese e i suoi cittadini. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha avuto un colloquio con il premier canadese, Justin Trudeau. “Grazie per averci aiutato a proteggere i nostri cieli”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. “La tua leadership nella difesa della democrazia e dei diritti umani è stata dimostrata di nuovo”, ha continuato il capo dello Stato ucraino rivolgendosi a Trudeau. (Kiu)