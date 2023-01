Polonia-Italia: Fitto incontra omologo Szynkowski a Varsavia, focus su Ucraina, migranti e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato questo pomeriggio a Varsavia l’omologo polacco, Szymon Szynkowski vel Sek. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministro Fitto. Nel corso dei colloqui i due ministri hanno discusso dell'aggressione russa all'Ucraina e della necessità che l'Unione europea prosegua con determinazione nel suo sostegno politico, economico e militare a favore di Kiev fino al momento in cui non si determineranno le condizioni per l'avvio di un negoziato per il raggiungimento di una pace "giusta". I due ministri hanno poi discusso di migrazione, sottolineando gli sforzi condotti da entrambi i Paesi per l'accoglienza dei rifugiati ucraini e insistendo sulla necessità di proseguire il negoziato per giungere a un accordo sul nuovo Patto per l'asilo e l'immigrazione fondato su un giusto equilibrio fra i principi di solidarietà e responsabilità. Fitto e Szynkowski vel Sek si sono poi soffermati sull'agenda del prossimo Consiglio europeo, con particolare riferimento agli aspetti esterni della migrazione e all'opportunità che l'Ue concentri i suoi sforzi, anche finanziari, sulla prevenzione delle partenze, sul controllo alle frontiere esterne, sulla lotta ai trafficanti e su una politica dei rimpatri più efficace. Nel corso dell'incontro sono stati anche affrontati i temi del Pnrr e della Coesione. Il ministro Szynkowski ha fornito a Fitto alcuni aggiornamenti sullo stato del negoziato del governo polacco con la Commissione europea sul Pnrr. Fitto ha espresso apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo del suo interlocutore sottolineando l'opportunità di proseguire nel dialogo con la Commissione europea. (Res)