Lavoro: Ficco (Uilm), siglato accordo con Electrolux su piano di riorganizzazione che esclude licenziamenti (2)

- “Si è inoltre proseguito - conclude Ficco - con la discussione sul piano di riorganizzazione e di investimenti di Solaro. È stato illustrato il risultato dell’analisi svolta in stabilimento dai delegati sindacali con la direzione di fabbrica sulla futura organizzazione produttiva, al fine di verificare che almeno in fase progettuale non sia previsto un peggioramento delle condizioni di salute e sicurezza. In ogni caso, come sindacato abbiamo posto le nostre richieste per poter provare di giungere ad un accordo: contenere l’incremento dei pezzi ora ad una soglia inferiore rispetto ai 118 richiesti dall’azienda, prevedere un cantiere di verifica della nuova organizzazione del lavoro quando sarà implementata, valutare la fattibilità di un contratto di espansione, definire garanzie di incremento occupazionale degli addetti alla produzione in concomitanza con il futuro incremento del gettito, costituire un bacino formato dai lavoratori che hanno lavorato in stabilimento negli ultimi anni affinché abbiano un diritto di precedenza sulle future assunzioni. La Direzione di Electrolux si è riservata di rispondere ma ha sottolineato che le condizioni di competitività sono essenziali per effettuare l’investimento in Italia. La discussione proseguirà il 17 gennaio e in quella sede speriamo di smuovere le rigidità aziendali”. (Rin)