Algeria: ministro Esteri Lamamra in visita in Mali, incontro con presidente Transizione Goita

- Il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, in qualità di inviato speciale del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha compiuto una visita di lavoro in Mali dove è stato ricevuto dal presidente della Transizione ed attuale capo dello Stato del Paese, il colonello Assimi Goita. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri algerino. “Durante questa visita il ministro ha avuto diversi colloqui bilaterali e multilaterali nel quadro delle relazioni e degli sforzi algerino-maliani per stabilire la pace e la riconciliazione in Mali", precisa la stessa fonte. Durante l’incontro con Goita, Lamamra ha trasmesso un messaggio del presidente Tebboune, “nell'ambito degli sforzi in corso per rafforzare i rapporti fraterni e la cooperazione tra i due Paesi fratelli, e accelerare il ritmo di attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione derivante dal Processo di Algeri”, si legge nella nota. Lamamra ha anche tenuto colloqui bilaterali con l’omologo maliano, Abdoulaye Diop, nonché con il ministro della riconciliazione nazionale, responsabile dell'accordo di pace e riconciliazione, colonnello Ismael Wagué. Al termine della sua visita, Lamamra ha presieduto, presso la sede dell'ambasciata algerina, una riunione di coordinamento con il Gruppo Internazionale di mediazione sul Mali, composto da rappresentanti dei Paesi limitrofi, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite, l'Unione africana, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) e l'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic).(Ala)