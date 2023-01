Milano: Cappello, una nuova misura per dare casa a lavoratori under35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, durante la commissione consiliare dedicata al Piano Casa 2023, l’assessore comunale all’housing sociale Pierfrancesco Maran ha esposto una misura che mira proprio a intervenire su un problema fortemente attuale come il costo molto alto della vita a Milano. Questo “È il primo grande limite per chi vuole cogliere le opportunità di lavoro che la nostra città offre. Ne abbiamo parlato spesso, ho dedicato a questo tema anche puntate del mio podcast nei mesi scorsi” scrive sul proprio profilo Facebook l’assessore comunale allo sviluppo economico Alessia Cappello. La misura “si chiama Casa ai lavoratori, un progetto che dedica alcune abitazioni del patrimonio pubblico a lavoratori under 35 e giovani famiglie, tra cui anche la comunità dei dipendenti del Comune di Milano” spiega Cappello. “Questa è una misura che mi rende molto felice per due ragioni: da un lato perché il welfare abitativo è un’altra delle azioni previste dal Patto per il Lavoro di Milano; e dall’altro perché questo progetto riguarda in parte anche la comunità lavorativa dei dipendenti del Comune di Milano come piccola sperimentazione pilota di possibili futuri progetti di welfare aziendale. Supportare il “lavoro” attraverso le politiche attive è il nostro metodo. La nostra priorità” conclude l’assessore.(Com)