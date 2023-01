Polonia-Italia: Valditara incontra Czarnek, intensificare collaborazione tra sistemi istruzione e formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Durante la recente Riunione ministeriale dell’Ocse”, ha aggiunto il ministro, “ho proposto di istituire una banca dati Ocse sul contrasto alla dispersione scolastica e di organizzare un incontro congiunto dei rappresentanti dei ministeri di Istruzione e Finanze dell'area Ocse, anche al fine di individuare nuove forme di finanziamento in favore della scuola”. Per quanto riguarda il sostegno agli studenti ucraini in fuga dalla guerra, il ministro Valditara ha sostenuto la necessità di assicurare la continuità educativa dei giovani sfollati negli Stati Membri. “Il ministero e ogni scuola italiana hanno il dovere di garantire a ogni minore indipendentemente dalla nazionalità, l’accesso ai servizi educativi. Si tratterà poi di ricostruire in Ucraina un sistema scolastico efficiente, e per questo il ministro ha sottolineato “la necessità che gli Stati Europei si facciano carico, dividendosi i compiti all’interno di un piano sistemico, di ricostruire le scuole ucraine”. Durante l'incontro, è emerso come l'amicizia fra Italia e Polonia si estenda ad altri ambiti: Il ministro Czarnek si è infatti mostrato apertamente disponibile a sostenere la candidatura di Roma per l'assegnazione di Expo 2030. (Rin)