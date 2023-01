Carburanti: Valentini, fare chiarezza, governo garantisca che speculazione non avvenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’aumento dei prezzi dei carburanti “è bene che i cittadini siano coscienti che c’è un’attenzione da parte del governo. Penso che sia bene fare chiarezza, in modo che chi è tentato di operare in maniera scorretta non lo faccia”. Lo ha dichiarato il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, intervenuto ai microfoni di “Zapping” su Rai Radio1. Secondo Valentini, l’intervento della Guardia di finanza “è un qualcosa di positivo", che rassicura i consumatori e i gestori. “Credo che da parte del governo non ci sia impreparazione. L’atto di responsabilità che il governo deve compiere è dare garanzia che determinati fenomeni speculativi non avvengano”, ha aggiunto il viceministro. (Rin)