Brasile: assalto a Brasilia, 240 persone arrestate e 600 rilasciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 270 le persone fermate e trasferite in carcere a seguito dell'assalto dei palazzi del potere a Brasilia domenica scorsa, mentre circa 600 persone, soprattutto mamme con figli minori e anziani, sono state rilasciate. Sono questi i primi risultati delle indagini avviate all'indomani degli atti vandalici commessi da sostenitori dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro presso i palazzi del potere di Brasilia e degli sgomberi degli accampamenti illegali nei pressi del comando generale dell'Esercito nella capitale. In tutto, nella mattinata di ieri le forze di sicurezza avevano fermato circa 1.200 persone che sono state trasportate in autobus presso la sede della Polizia federale (Pf) per l'identificazione e le formalità di rito. (segue) (Brb)