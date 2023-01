Brasile: Banca mondiale prevede forte rallentamento crescita allo 0,8 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile registrerà un brusco rallentamento della crescita allo 0,8 per cento nel 2023, dopo una crescita del 3 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso del 2 per cento nel 2024. È quanto emerge dal Rapporto sulle prospettive economiche globali presentato oggi dalla Banca mondiale (Bm). "L'incertezza sulle prospettive della politica fiscale rappresenta un ostacolo per la fiducia e gli investimenti delle imprese. È probabile che le esportazioni crescano più lentamente che negli ultimi anni a causa del rallentamento della crescita della domanda di materie prime non energetiche. La spesa dei consumatori nel 2023 sarà in qualche modo sostenuta dall'aumento dei trasferimenti federali per il sostegno al reddito e i tagli fiscali disposti lo scorso anno per compensare l'aumento dei prezzi di cibo e carburante. Nel 2024 il calo degli investimenti dovrebbe diminuire, mentre i consumi accelereranno leggermente e il miglioramento della domanda globale sosterrà una crescita delle esportazioni", si legge nel documento. (segue) (Was)