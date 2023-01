Giustizia: ministero chiarisce, Nordio segue con attenzione vicenda Alfredo Cospito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, segue con la massima attenzione la vicenda di Alfredo Cospito, detenuto sottoposto al regime speciale 41 bis presso la Casa circondariale di Sassari, che sta proseguendo ad oltranza lo sciopero della fame. E' quanto si legge in una nota di via Arenula. Le condizioni di salute del detenuto, viene spiegato, sono monitorate, con la massima attenzione, attraverso un controllo medico giornaliero e un rafforzamento della sorveglianza da parte del personale di Polizia penitenziaria. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria garantisce ogni eventuale assistenza sanitaria. Il decreto di applicazione del regime del 41 bis per Alfredo Cospito è stato firmato il 4 maggio 2022 dall'allora Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, su richiesta concorde della Direzione distrettuale antimafia di Torino e della Direzione nazionale antimafia, in relazione alle condanne per più reati, tra cui attentato per finalità di terrorismo e strage. (segue) (Com)