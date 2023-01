Arabia Saudita: Rally Dakar, morto un turista italiano investito sulla pista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un turista italiano è morto oggi dopo essere stato investito durante la nona tappa del Rally Dakar, da Riad ad Harad, in Arabia Saudita. È quanto reso noto dagli organizzatori in una nota. "Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sulla pista del rally", ha dichiarato in un comunicato stampa la Amaury Sport Organization, organizzatrice dell'evento, precisando che la vittima è stata in seguito evacuata in elicottero ed è morta durante il suo trasferimento in ospedale. (Res)