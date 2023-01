Parlamento: Ciriani, armonizzare Regolamenti Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Questa è una competenza che riguarda i gruppi parlamentari, i presidenti delle Camere, non certo il governo. Come senatore, come parlamentare, prima ancora che come ministro, c'è assolutamente l'esigenza di armonizzare i due Regolamenti", di Montecitorio e palazzo Madama, "a beneficio non solo di chi governa, ma anche di chi sta all'opposizione". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista in onda questa sera su RaiNews24. (Rin)