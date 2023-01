Usa-Canada: Biden incontra Trudeau, focus su clima, sicurezza, Ucraina e Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Città del Messico il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a margine del summit dei leader del Nord America. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della cooperazione bilaterale in una serie di ambiti, dalla competitività economica al contrasto al cambiamento climatico, fino ad arrivare alle sfide regionali e globali come la sicurezza, la guerra in Ucraina, la situazione ad Haiti e la gestione dei flussi migratori incontrollati. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di rafforzare le catene di approvvigionamento per i minerali rari, i veicoli elettrici e i semiconduttori, oltre allo sforzo dei due Paesi per combattere il cambiamento climatico e trasformare il continente nordamericano in “un colosso dell’energia pulita”. I due leader hanno anche discusso le principali sfide globali nel campo della difesa e della sicurezza, sottolineando la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. (Was)