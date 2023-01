Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 11:30, Beinasco (TO), viale Risorgimento, l’assessore Chiorino partecipa all'incontro pubblico per stilare un bilancio del primo anno del Centro per l'impiego di Beinasco ed inaugurare l’apertura dello Sportello Accreditato al LavoroOre 14:30, Torino, Palazzo della Regione, piazza Castello 165, Sala Trasparenza, l'assessore Marnati della misura del Pnrr sulle reti di servizi di facilitazione digitaleTorinoOre 12, Asili notturni, via Ravenna 12 : l'assessore Rosatelli è presente all'inaugurazione della scuola di cucina della Accademia Solidale (segue) (Rpi)