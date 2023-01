Difesa: Pentagono conferma, addestramento dei militari ucraini su sistemi Patriot inizierà entro prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha confermato che l’addestramento dei militari ucraini sui sistemi Patriot inizierà entro la prossima settimana alla base di Fort Sill, in Oklahoma. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “L’addestramento coinvolgerà dai 90 ai 100 militari ucraini, a cui sarà insegnato come operare e mantenere i sistemi Patriot nei prossimi mesi: questo rafforzerà la difesa aerea ucraina e fornirà a Kiev un nuovo strumento per combattere l’invasione russa”, ha detto. (Was)