Imprese: Airbus, 820 ordini netti e 661 aeromobili commerciali consegnati nel 2022

- Nel 2022 Airbus si è aggiudicata 1.078 nuovi ordini (820 netti) e gli aeromobili commerciali consegnati sono stati 661. Lo ha reso noto la società comunicando gli ordini e le consegne per il 2022. Le consegne a 84 clienti nel 2022 segnano un aumento dell’8 per cento rispetto al 2021. A fine dicembre il portafoglio ordini di Airbus ammontava a 7.239 aeromobili. L’amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury, ha dichiarato che "la forte acquisizione di ordini per tutte le nostre famiglie di aeromobili, compresi i cargo, riflette la forza e la competitività del nostro portafoglio prodotti. Proseguiamo nel ramp-up per rispettare il nostro portafoglio ordini". (Com)