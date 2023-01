Iran: comandante pasdaran Salami, ricordo ai responsabili di Charlie Hebdo il destino di Salman Rushdie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran), il generale Hossein Salami, ha condannato le vignette pubblicate dal settimanale francese “Charlie Hebdo” che ritraggono in modo satirico la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, e altri religiosi. Parlando oggi durante una cerimonia nella città di Zahedan nella regione del centro-orientale del Sistan e Balochistan, Salami ha affermato: “I musulmani prima o poi si vendicheranno dei responsabili di Charlie Hebdo per aver pubblicato vignette che prendono in giro il leader Ali Khamenei. Ricordo ai dirigenti di questa rivista francese il destino di Salman Rushdie, una persona che ha insultato il Corano e il profeta Maometto)”. Il riferimento del generale Salami è allo scrittore e saggista indiano naturalizzato britannico autore nel 1988 dei “Versetti satanici” che gli valse nel 1989 una fatwa da parte dell’allora guida suprema dell’Iran, ayatollah Ruhollah Khomeini, che decretò la condanna a morte del suo autore, reo di blasfemia. Il traduttore giapponese del romanzo, Hitoshi Igarashi, fu ucciso nel 1991 da emissari del regime iraniano, mentre il traduttore italiano, Ettore Capriolo fu accoltellato sempre nel 1991 da un iraniano a Milano, così come William Nygaard, l'editore della versione norvegese, fu ferito da colpi d'arma da fuoco nel 1993 a Oslo. La fatwa contro Rushdie è stata reiterata il 17 febbraio 2008. Lo scorso 12 agosto 2022 Rushdie è stato accoltellato a Chautauqua, nello stato di New York dal 24enne di origini libanesi Hadi Matar il quale ha affermato di aver agito in virtù della fatwa lanciata da Khomeini. (segue) (Res)