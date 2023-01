Iran: comandante pasdaran Salami, ricordo ai responsabili di Charlie Hebdo il destino di Salman Rushdie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’ottavo anniversario dell’attentato contro la sede di “Charlie Hebdo” compiuto da Al Qaeda, la rivista francese ha pubblicato il 4 gennaio scorso un numero speciale con una trentina di vignette satiriche dedicate alle proteste in corso da settembre in Iran contro il regime. Sulla copertina del numero speciale di “Charlie Hebdo” compaiono dei mullah insieme a una donna in posizione da partoriente. “Mullah, ritornate da dove venite”, si legge sulla vignetta, con riferimento ai cultori di teologia musulmana e confratelli a cui è affidata la direzione della preghiera rituale in moschea in India, Iran e nei Paesi di lingua turca. (Res)