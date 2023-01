Spagna: domani inizia viaggio ministro Esteri Albares in Niger, Nigeria e Guinea Bissau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, inizia domani un tour africano di due giorni con tappe in Niger, Nigeria e Guinea Bissau. Secondo quanto riferito in un comunicato, il ministro intende riaffermare l'impegno della Spagna nel continente e rafforzare i legami con l'Africa in vista dell'imminente presidenza di turno spagnola dell'Unione europea nella seconda metà del 2023. La visita di Albares inizia in Niger, dove lo storico impegno della cooperazione spagnola è particolarmente rilevante in un momento di crisi alimentare scatenata dalla guerra in Ucraina. Proseguirà poi verso la Nigeria, uno dei principali attori regionali e la prima economia del continente. La tappa finale sarà in Guinea Bissau, dove il ministro sosterrà i progressi compiuti dal governo in campo economico e sociale. Il viaggio di Albares si colloca nel terzo anno di presidenza spagnola dell'Assemblea generale del Sahel, il che lo rende un interlocutore qualificato per affrontare le sfide che la Spagna condivide con la Comunità degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas), con i cui leader discuterà della situazione nella regione. (Spm)