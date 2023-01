Difesa: da Iveco Defence Vehicles 36 Veicoli blindati anfibi a Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La Direzione armamenti terrestri in data 22 dicembre ha stipulato un contratto con Iveco Defence Vehicles per la fornitura di 36 Veicoli blindati anfibi (Vba) per la Marina militare. Il contratto – riferisce una nota – rientra nell’ambito di un programma di ampliamento e rinnovamento della flotta di veicoli della Difesa per incrementare la capacità operativa nazionale di proiezione dal mare da parte della Marina militare italiana. Il Vba è un veicolo 8x8 capace di operare su tutti i tipi di terreno ed in grado di essere lanciato e recuperato da una nave anfibia in mare aperto, offrendo al tempo stesso un’eccellente mobilità ed un’elevata protezione balistica, anti-mina e anti-Ied. Il motore Cursor 16 di Fpt da 700Hp, abbinato al cambio automatico a sette marce e alla driveline ad H derivata dalla Centauro e dal Vbm Freccia consentono al Vba di raggiungere 105 km/h su strada, mentre le due eliche situate nella parte posteriore, azionate da motori idraulici, garantiscono la navigazione oltre “mare stato 3” ed una velocità di 6 nodi. La piattaforma è dotata di torretta remotizzata Hitrole Light, di fornitura Leonardo, con arma calibro 12,7 mm e di sistemi C4 di ultima generazione. Il veicolo anfibio destinato alla Marina Militare si basa sul Superav 8x8, che è la piattaforma veicolare anfibia sulla quale è stato realizzato l’Acv, il veicolo anfibio per il Corpo dei Marines Usa, in partnership con Bae Systems. (Com)