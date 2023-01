Fvg: assessore Autonomie, commissariato comune di Lauco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Lauco, in provincia di Udine, è sospeso con decorrenza immediata ed è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune Silvia Zossi, funzionaria della regione Friuli Venezia Giulia. Ne dà notizia l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha firmato oggi il relativo decreto. Ieri sono state formalizzate le dimissioni di sei consiglieri su dieci, facendo così cadere il sindaco Olivio Dionisio e la sua giunta. "Zossi - ha spiegato Roberti - è una funzionaria regionale che, oltre alla competenza, detiene anche la giusta esperienza per gestire la provvisoria amministrazione del Comune". (Frt)