Ucraina: Marton (M5s), governo faccia chiarezza su costi invio armi

- "Continuando a mandare armi, rischiamo di sguarnire pericolosamente le nostre difese e di svuotare i nostri arsenali. Questo, oltre ad essere pericoloso per la nostra sicurezza, significherebbe dover fare subito massicci investimenti in nuove armi per rimpiazzare quelle cedute a Kiev. Una folle corsa al riarmo che le Nato continua insistentemente a sollecitare, lo ha fatto anche oggi il segretario generale Stoltenberg, ma che avrebbe costi enormi e sottrarrebbe risorse utili a far fronte a esigenze ben più sentite dai cittadini. Costi futuri incalcolabili che si sommano ai costi già sostenuti per le forniture inviate finora, che però rimangono secretati dal governo. Secondo stime ufficiose pubblicate sui giornali finora il costo delle forniture italiane sia di circa un miliardo di euro. Una cifra molto superiore alle stime circolate finora, basate solo sulla quota italiana di contribuzione all'Epf, l'European Peace Facility, quindi con tutta probabilità attribuibile anche all'altro canale di fornitura, cioè quello bilaterale che non passa attraverso il meccanismo di rimborso europeo. E quindi, chiediamo al governo, chi coprirà queste spese extra-Epf? Rimarranno a carico del bilancio nazionale facendo lievitare la spesa militare nazionale? Su tutto questo il M5S chiede al governo chiarezza perché i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento cinque stelle, Bruno Marton, componente della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, intervenendo in Aula in discussione generale sulla conversione in legge del decreto di proroga delle forniture militari all'Ucraina. (Rin)