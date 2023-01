Camera: domani audizioni su interessi collettivi consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 11 gennaio, presso l'Aula della Commissione Attività produttive della Camera, le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva Ue relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, svolgono in videoconferenza le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 9.15 Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm); ore 9.45 Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu). L'appuntamento - informa in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)