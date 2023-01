Lavoro: Ficco (Uilm), siglato accordo con Electrolux su piano di riorganizzazione che esclude licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi “è stato siglato l’accordo con Electrolux sulle 222 uscite previste per l’Italia dal piano di riorganizzazione e di riduzione del personale annunciato dalla multinazionale. Con l’intesa abbiamo stabilito il criterio esclusivo della non opposizione e dunque abbiamo escluso il timore di possibili licenziamenti”. Lo dichiara in una nota Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore degli elettrodomestici. “Le uscite - spiega Ficco - sono suddivise per stabilimento e per qualifica: a Porcia e Pordenone 36 di produzione e 40 di staff, a Forlì 77 di produzione e 19 di staff, a Solaro 10 di staff, a Susegana 25 di staff, a Cerreto d’Esi 8 di produzione e 5 di staff, ad Assago 2 di staff. Gli operai di produzione sono quindi nel complesso 121, mentre gli impiegati di staff 101”. “In base a quanto stabilito - prosegue Ficco - le uscite saranno incentivate e subordinate al criterio della non opposizione. In questo modo si scongiura ogni rischio di licenziamento. Quanto agli incentivi, sulla falsariga di quanto già previsto in precedenti accordi di gruppo, sono fissati in 3.000 euro per chi ha i requisiti per la pensione, 12.000 per chi aggancia la pensione entro un anno di naspi, 25.000 per chi aggancia la pensione entro due anni di naspi, 72.000 per chi non aggancia la pensione entro il suddetto periodo. Si tratta di un accordo che scongiura il timore di licenziamenti generato dall’annuncio della multinazionale di una riorganizzazione globale con ricadute anche per l’Italia”. (segue) (Rin)