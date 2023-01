Iran: Alto commissario Onu diritti umani, governo usa pena di morte per reprimere dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pena di morte è stata utilizzata dalle autorità dell’Iran come un’arma per incutere timore nella popolazione e reprimere il dissenso. Lo ha dichiarato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, in una nota. "L'utilizzo come arma delle procedure penali per punire le persone che esercitano i loro diritti fondamentali - come coloro che partecipano o organizzano manifestazioni - equivale a uccisioni autorizzate dallo Stato", ha affermato Turk, secondo cui le esecuzioni hanno violato le norme internazionali legge sui diritti umani. Lo scorso 7 gennaio, le autorità iraniane hanno impiccato due uomini per aver presumibilmente ucciso un membro delle forze di sicurezza durante le proteste iniziate lo scorso 16 settembre dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. Ieri, la magistratura iraniana ha condannato a morte altre tre persone accusate di aver ucciso tre membri delle forze di sicurezza durante le proteste. Le ultime sentenze, ancora appellabili, portano a 17 il totale delle persone condannate a morte in relazione agli oltre tre mesi di proteste. Ad oggi, quattro dei condannati sono stati giustiziati, mentre altri due sono nel braccio della morte dopo la conferma delle loro condanne da parte della Corte suprema del Paese. (Res)